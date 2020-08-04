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محافظات

بيطري الشرقية: ذبح 1215 رأس ماشية بالمجازر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:04 م
ذبح 1215 رأس ماشية
ذبح 1215 رأس ماشية بالمجازر
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظًا على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين .


كما تم تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.


من جانبه أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال أيام عيد الأضحي المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف علي أعمال ذبح 1215 رأس ماشية و أغنام أضاحي بالمجازر التابعة للمديرية وذلك تحت الإشراف البيطري الكامل للحفاظ علي سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح .


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وأشار إلي أنه تم إصدار 3 تصاريح نقل جلود أضاحٍ للجمعيات الخيرية وتحرير 10 محاضر مخالفة للذبح بالشوارع ولمحلات جزارة وثلاجة حفظ وبيع لحوم وضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و421 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر .


وتتواصل الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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