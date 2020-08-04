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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية..فض فرح شعبي وتفريق المواطنين في الزقازيق..شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:26 ص
فض فرح شعبي
فض فرح شعبي
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محمد الطحاوي

أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم فض فرح شعبي بمنطقة حسن صالح بنطاق الحي لمخالفته الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.


وأضافت انه جاء ذلك خلال المرور الميداني لقسم الإشغالات خلال الفترة المسائية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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وشددت رئيسة الحي، على المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم حرصا على سلامة المواطنين.


وأشارت إلى ضرورة الالتزام أيضا بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

لمخالفة الإجراءات الاحترازية..فض فرح شعبي وتفريق المواطنين في الزقازيق..شاهد
لمخالفة الإجراءات الاحترازية..فض فرح شعبي وتفريق المواطنين في الزقازيق..شاهد
لمخالفة الإجراءات الاحترازية..فض فرح شعبي وتفريق المواطنين في الزقازيق..شاهد
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