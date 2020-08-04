الأسد متضامنا مع عون: واثقون بقدرتكم على تجاوز آثار الانفجار المأساوي

بعث الرئيس السوري بشار الأسد، برقية عاجلة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدا وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم.







وأكد الأسد لنظيره اللبناني "لقد ألمنا كثيرًا الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عددًا كبيرًا من الضحايا والجرحى"، مضيفا: "كلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز هذا الحدث المأساوي".



وأشار "باسمي وباسم الشعب السوري نتقدم منكم ومن الشعب اللبناني بخالص العزاء والمواساة، سائلا الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين".



وأضاف: "نؤكد وقوفنا إلى جانب لبنان الشقيق وتضامننا مع شعبه المقاوم، وكلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز آثار هذا الحادث المأساوي، وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار في أسرع وقت ممكن".





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.









وتفيد التقارير الواردة من بيروت أن الانفجار وقع في منطقة الميناء، وأفادت تقارير غير مؤكدة وقوع انفجار ثان، أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.









وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.









وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.







