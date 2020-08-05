السفارة المصرية بلبنان: وفاة مصري واختفاء آخر في انفجار ميناء بيروت

أعلنت السفارة المصرية في لبنان، عن وفاة أحد المواطنين المصريين، ويدعى "إبراهيم عبد المحسن القفاص"؛ نتيجة الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت ، في وقت سابق من يوم أمس ، مشيرة إلى أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى أرض الوطن.





وأشارت السفارة المصرية - في بيان، الليلة - إلى أن مواطنين مصريين أخطروا السفارة باختفاء مواطن مصري آخر، زميل لهم، والذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار، لافتة إلى أنه تجري حاليا المتابعة مع السلطات اللبنانية؛ للبحث عنه.





وعلى صعيد متصل، أعربت السفارة المصرية عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني الشقيق على أثر الحادث الأليم الذي شهدته العاصمة بيروت، متقدمة بالتعازي لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.





وأكدت السفارة المصرية أنها ستستمر في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم يد العون اللازم لهم.