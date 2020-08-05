الوطنية للانتخابات: الخميس آخر موعد لاعتذارات القضاة عن الإشراف على «الشيوخ»

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات؛ برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ أن آخر موعد لتقديم اعتذارات القضاة عن الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ 2020؛ غدا الخميس.

وقالت الهيئة إن الاعتذار يكون من خلال خطاب موقع منكم مرفق به صورة الكارنيه، يُرسل على فاکس الهيئة الوطنية للانتخابات.

https://judges.election.eg. وكانت الهيئة قد انتهت من توزيع القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠؛ وقالت إنه يمكن للقضاة الاستعلام عن اللجان التي سيشرفون عليها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة وإدخال الرقم القومي عبر رابط





ومن المقرر أن يشرف على انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ما يقارب الـ ٢٠ ألف قاض يعاونهم ١٢٠ ألف موظف بعد زيادة عدد اللجان الفرعية إلى حوالي ١٧ ألف لجنة بزيادة ٤ آلاف لجنة عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي بلغ عدد اللجان أن ذاك ١٣ ألفًا و٩١٩ لجنة فرعية.





ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.





وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.



