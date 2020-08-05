لبنان دائمًا في القلب.. عمرو يوسف يتضامن مع أبناء بيروت

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهرت في الصورة، الأهرامات وهى مضيئة بعلم دولة لبنان بعد تفجيرات بيروت





وكتب معلقًا على الصورة :" لبنان دائما فى القلب.. يارب احفظ لبنان وأهلها".

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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".





وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.





وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.





ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.