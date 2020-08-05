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أحداث غامضة.. اندلاع حرائق هائلة فى إيران.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:25 ص
حرائق
حرائق
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد اندلاع حرائق فى إيران

وقد اندلعَ حريق هائل في مدينة جاجرود برديس الصناعية في طهران، كما شبت النيران في محطة لتوليد الطاقة في محافظة سمنان شرق العاصمة.



يأتي ذلك ضمن سلسلة أحداث غامضة تشهدها إيران وتتمثل بحرائق غابات ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية منذ نحو شهر ونصف الشهر فيما لم توجه طهران الاتهام لدولة بالمسؤولية عنها.

يذكر أن إيران قد سجلت أمس الثلاثاء ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر أمس الثلاثاء، 314786 حالة، بعد تسجيل  تسجيل 2751 حالة جديدة.
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