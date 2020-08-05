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أخبار البلد

للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:04 ص
بندر القريني
بندر القريني
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محمد الاسكندرانى
 تقرر تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 للمرة الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد اتُخِذ القرار من قبل المسؤولين في شركة أساس لتنظيم المعارض و المؤتمرات وهي الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي وذلك من أجل مراعاة الصحة والسلامة العامة.

و كان من المقرر أن يقام معرض الرياض للسفر 2020 في مارس الماضي، ثم تأجل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا. و الآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.

وقد علق بندر القريني، المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض و المؤتمرات: "نقدر رغبة شركاؤنا في المعرض والجمهور الزائر إلى تطلعهم لحضور إصدار مشوق آخر من معرض الرياض للسفر، ولكن توجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء."

وأضاف: "نحن نخطط الآن لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، و بالطبع تماشيًا مع اللوائح والإرشادات الحكومية السعودية."

يذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، حيث يجذب الزوار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا. كان من المقرر  لنسخة 2020 أن يشارك بها 275 عارضًا يمثلون أكثر من 50 دولة مشاركة، و كان يتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 30 ألفا خلال الأيام الثلاثة للمعرض.
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