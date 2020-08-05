موعد مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، منافسه لاسك لينز النمساوي اليوم علي ملعب أولد ترافورد "مسرح الاحلام" في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الاوروبي .





وكان فريق مانشستر يونايتد نجح في ضمان مقعد ببطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ويسعي لتحقيق بطولة الدوري الاوروبي الموسم الحالي، كدافع معنوي قوي للفريق قبل الموسم الجديد .





ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 ، beIN Sports HD 4 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .





ومن المتوقع أن يبدأ أولى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى : روميرو





الدفاع : اريك بايلي – ماجواير – دالوت - ويليامز





الوسط : مكتوميناي – فريد – تشونج



