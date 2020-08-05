AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز بالدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:33 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي،  منافسه لاسك لينز النمساوي اليوم علي ملعب أولد ترافورد "مسرح الاحلام" في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الاوروبي . 

وكان فريق مانشستر يونايتد نجح في ضمان مقعد ببطولة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، ويسعي لتحقيق بطولة الدوري الاوروبي الموسم الحالي، كدافع معنوي قوي للفريق قبل الموسم الجديد . 

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 ، beIN Sports HD 4 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة . 

ومن المتوقع أن يبدأ أولى سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي :  

حراسة المرمى : روميرو

الدفاع : اريك بايلي – ماجواير – دالوت - ويليامز

الوسط : مكتوميناي – فريد – تشونج 

الهجوم : لينجارد– جيمس - أوديون إيجولو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 -7- 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

إنتر ميلان يواجه خيتافي في دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-8-2020

كلكم يعني كلكم.. مذيع لبناني يطالب المسئولين بالاستقالة بعد انفجار بيروت.. فيديو

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا

شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

تبدو جديدة مرة أخرى.. حيل مذهلة لتنظيف أدوات المطبخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال لقاء سويدان

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية.. معمرة 105 أعوام تحتفل بتغلبها على كورونا

لأول مرة.. ظهور BMW X3 موديل 2022 أثناء اختبارها.. صور