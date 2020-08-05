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توك شو

من منزله بجوار المرفأ.. محلل سياسي لبناني يروي تفاصيل اللحظات الأولى لانفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:34 ص
تفجيرات فى بيروت
تفجيرات فى بيروت
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ريهام فيكتور
قال نضال السعيد ، المحلل السياسى اللبنانى ، إن بيروت ممرة نتيجة الوضع الذى تعرض له لبنان بالامس ، مؤكدا انه كان فى مكان قريب من الانفجار هو وعائلة .

وأضاف  نضال السعيد ، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، مع الإعلامية  خلود زهران ، ان شدة الانفجار كانت كبيرة جدا .

وأشار إلى أن الانفجار  كان لدرجة غير طبيعية  فلا أحد يصدق حجم التدمير الذى لاحق بيروت أو حجم البقعة الجغرافية التى قام بتدميرها .

وتابع أننا أمام 27500 من الامونيا  شديدة الانفجار والخطورة ، لافتا الى ان هذه الشحنة وصلت قبل عام 2013 وكان من المفترض انها متجهة الى موزمبيق لأسباب متعددة توقفت فى لبنان  لذلك أجرت الدولة التحقيقات . 

وأكد أن الدولة اللبنانية بعد فترة اصبحت متلبسة فى تلك الكمية ولا تعرف ماذا من الممكن ان تفعل بها وبقيت هذه الكمية لمدة 7 سنوات بدون التعرف على كيفية التعامل معها ، مشيرا الى ان هذه الكمية كان من المفترض عرضها على مزاد عالمى . 
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