من منزله بجوار المرفأ.. محلل سياسي لبناني يروي تفاصيل اللحظات الأولى لانفجار بيروت

قال نضال السعيد ، المحلل السياسى اللبنانى ، إن بيروت ممرة نتيجة الوضع الذى تعرض له لبنان بالامس ، مؤكدا انه كان فى مكان قريب من الانفجار هو وعائلة .





نضال السعيد ، خلال حواره ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، مع الإعلامية خلود زهران ، ان شدة الانفجار كانت كبيرة جدا . وأضاف





وأشار إلى أن الانفجار كان لدرجة غير طبيعية فلا أحد يصدق حجم التدمير الذى لاحق بيروت أو حجم البقعة الجغرافية التى قام بتدميرها .





وتابع أننا أمام 27500 من الامونيا شديدة الانفجار والخطورة ، لافتا الى ان هذه الشحنة وصلت قبل عام 2013 وكان من المفترض انها متجهة الى موزمبيق لأسباب متعددة توقفت فى لبنان لذلك أجرت الدولة التحقيقات .



