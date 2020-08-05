من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنَين مصريَين نتيجة الانفجار، وهما المواطن علي اسماعيل السيد شحاته، والمواطن ابراهيم عبد المحسن السيد ابو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار.





وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.