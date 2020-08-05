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أخبار البلد

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:44 م
صورة لتفجير مرفأ
صورة لتفجير مرفأ بيروت
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محمد وديع
أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أنه حتى الآن علمت السفارة بوفاة مواطنَين مصريَين نتيجة الانفجار، وهما المواطن علي اسماعيل السيد شحاته، والمواطن ابراهيم عبد المحسن السيد ابو قصبه (مركز سمنود محافظة الغربية)، في حين قام بعض المواطنين المصريين بإبلاغ السفارة باختفاء زميلهم المواطن رشدي رشدي أحمد الجمل، الذي كان يتواجد بالقرب من موقع الانفجار. 

وأكد مساعد الوزير استمرار السفارة في المتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية للبحث عن المواطن المفقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المواطنيّن المصرييّن إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن. 

وقال بيان لةوارة الخارجية إنه وفي ضوء استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الانفجار المروع الذي وقع في لبنان بعد ظهر أمس الثلاثاء، تستمر السفارة المصرية في بيروت في التواصل مع أبناء الجالية المصرية في لبنان والجهات اللبنانية المعنية على مدار الساعة للاطمئنان على أحوال المواطنين المصريين المقيمين في لبنان، ولتقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة إليهم.
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