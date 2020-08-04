"خليل" يكلف أمانة المصريين بالخارج متابعة مستجدات حادث لبنان

كلف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أمانة شؤون المصريين بالخارج بالحزب لمتابعة مستجدات الحالة في لبنان وأوضاع المصريين هناك، والتدخل لتقديم المساعدات الممكنة لابناء الجالية المصرية.





وقامت أمانة شؤون المصريين بالخارج بقيادة حازم هلال بإجراء اتصالات وتنسيق مع أحمد على حسن مسؤول الحزب بقطاع الخليج للتواصل مع مندوبي الحزب بلبنان الشقيق للوقوف علي مستجدات الأحداث، ومتابعة احوال المواطنين المصريين.





وكان الحزب أصدر بيان تضامن مع دولة لبنان الشقيقة في مصابها جراء الانفجار الضخم الذى شهدته بيروت.



