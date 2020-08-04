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برلمان

"خليل" يكلف أمانة المصريين بالخارج متابعة مستجدات حادث لبنان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:07 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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حسن رضوان
كلف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أمانة شؤون المصريين بالخارج بالحزب لمتابعة مستجدات الحالة في لبنان وأوضاع المصريين هناك، والتدخل لتقديم المساعدات الممكنة لابناء الجالية المصرية.

وقامت أمانة شؤون المصريين بالخارج بقيادة حازم هلال بإجراء اتصالات وتنسيق مع أحمد على حسن مسؤول الحزب بقطاع الخليج للتواصل مع مندوبي الحزب بلبنان الشقيق للوقوف علي مستجدات الأحداث، ومتابعة احوال المواطنين المصريين.

وكان الحزب أصدر بيان تضامن مع دولة لبنان الشقيقة في مصابها جراء الانفجار الضخم الذى شهدته بيروت.

ياتى ذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن عميق أسفه وحزنه لانفجار بيروت المروع.


وقال دياب، في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لن يمر دون حساب، موجها حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"أعد الشعب اللبناني أن هذه الكارثة لن تمر بدون محاسبة المسئول عنها، ونمر بكارثة وسنتعامل معها بكل مسئولية. 


وأطلق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، نداء عاجلا لكل الدول الشقيقة للوقوف بجوار لبنان في هذه الكارثة الكبيرة التي يتعرض لها.


ووجه رئيس الوزراء اللبناني، حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"نحن في مصيبة".


وناشد الشعب اللبناني بأن يتحدوا اليوم من أجل الشهداء والجرحى في هذه الكارثة الكبيرة.
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