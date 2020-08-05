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أخبار البلد

الأطباء العرب يعلن تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني ويبحث سبل التدخل لمواجهة الكارثة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعرب اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الأستاذ الدكتور أسامة رسلان عن تضامنه الكامل مع لبنان حكومة وشعبًا، في محنته الحالية، بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء ، وأسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن عشرات القتلى، و مئات المصابين،

وأعلن اتحاد الأطباء العرب في بيان له  اليوم، عن تشكيل لجنة طارئة برئاسة الدكتور على أبو سيف رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد لبحث سبل التدخل  وتقديم المساعدة اللازمة للشعب اللبناني، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على جرحى الحادث الأليم، وأن يحفظ لبنان وأهله الكرام، من كل مكروه وسوء.

وأكد البيان أنه يضع كافة إمكانات وقدرات الاتحاد الطبية والإنسانية  للتعاون مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة، وإغاثة المنكوبين.

وفور وقوع الانفجار الضخم الذي هز بيروت، بحث الأستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للأطباء العرب، مع الدكتور عمر عياش رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور أحمد البوش الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان، سبل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الإغاثية الفورية في هذه الظروف الكارثية.

كما حرص "رسلان" خلال اتصاله برئيس المجلس الأعلي لاتحاد الأطباء العرب، على الاطمئنان على أحوال الأشقاء في لبنان وبيروت بشكل خاص، بعد كارثة الإنفجار المروع.

وأعرب اتحاد الأطباء العرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا داعيا الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يلهم زويهم الصبر والسلوان.
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