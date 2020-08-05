AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بشرى لطلاب علمى علوم.. لا زيادة فى الحدود الدنيا بكليات الطب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:37 م
تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة 2020
Advertisements
نهلة الشربيني

كشفت مجاميع طلاب الثانوية العامة عن وجود حالة من الاستقرار والثبات فى التنسيق لكليات القمة فى الشعبة العلمية للعلوم هذا العام مقارنة بالعام الماضى .


وتشير المجاميع الى زيادة اعداد الطلاب الحاصلين على درجات اكثر من 95% عن العام الماضى عن العام الماضى حيث يصل عددهم الى اكثر من 88 الف طالب، وهذا يعنى ارتفاع فى الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة فى الشعبتين العلمي والشعبة الادبى.


اقرأ ايضا| لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط


مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة علمي علوم


وتوجه صدى البلد الى بعض المصادر بالمجلس الاعلى للجامعات للاطلاع على تفاصيل الاعداد المطلوبة بكليات القمة فى شعبة علمي علوم ليؤكدوا ان هناك اتجاه لزيادة الاعداد فى كليات الطب بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة اعداد الاطباء لحاجة سوق العمل وسفر عدد كبير من الاطباء للخارج والازمة الحقيقية التى فجرتها كورونا، وهو ما يعنى انخفاض الحدود الدنيا لكليات الطب .


المؤشرات الأولية لتنسيق طلاب شعبة علمى علوم


وتشير المؤشرات الأولية لتنسيق طلاب شعبة علمى علوم للعام الحالى إلى ثبات التنسيق أو حدوث زيادة طفيفة تصل إلى نصف درجة، مقارنه بالعام الماضى حيث بلغ الحد الادنى لكليات الطب العام الماضي إلى 403.5 أي بنسبة  98.4%، او يزيد هذا العام ليصل الى 404 درجة أي بنسبة 98.5% خاصة وان كليات الطب البشرى على مستوى الجامعات استقبلت 8500 طالب العام الماضى وبحسب تصريحات المجلس الاعلى للجامعات فأن اعداد الطلاب ستزيد 10% اى ستتخطى اعدادهم التسعة الاف طالب .


أقرأ ايضا| بفضل كورونا والحاجة للأطباء.. توقعات بانخفاض تنسيق 2020 لطلاب علمي علوم


وبالنسبة لكليات الصيدلة ونظرا لوجود زيادة فى اعداد الصيادلة واكتفاء سوق العمل بالاطباء الصيادلة الحاليين بحسب تصريحات نقابة الصيادلة ووجود وفرة في اعدادهم فقد تشير المؤشرات إلى ثبات التنسيق العام الماضي بسبب زيادة الاعداد الملتحقة فى كليات الطب ولذلك سيظل تنسيق العام الماضى ثابت كما هو او ستزيد درجات قليلة لن تتخطى الدرجة الواحدة، خاصة وان الحد الادنى لكليات الصيدلة العام الماضي 403 درجة اى بنسبة 97.8% لاسيما وان اعداد كليات الصيادلة تستقبل 8800 طالب العام الماضى وينخفض عددهم هذا العام ايضا..


بينما تشير المؤشرات للتنسيق ثبات التنسيق فى كليات طب الاسنان عند 403.0 درجة بنسبة 98.2% والعلاج الطبيعي 400.5 درجة اى بنسبة  94%درجة والطب البيطري 398.0 درجة مثل العام الماضي بينما قد تكون الزيادة طفييفة والتي تتراوح ما بين درجة ونصف درجة بناء على الحدود الدنيا بكليات الطب البشرى والصيادلة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مصدر مقرب من شيكابالا يحسم الجدل حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي

وقف التراخيص.. برلماني يكشف الشروط الجديدة للبناء في القاهرة

بسبب صورة.. سائح يلحق أضرارا جسيمة بتمثال عمره 200 عام.. فيديو وصور

حفل زفاف حبيبة أيمن وخالد طارق ..صور

فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية إلى لبنان

19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم.. تفاصيل

AdvertisementS

نترات الأمونيوم.. الوقود الذى حول بيروت إلى مدينة منكوبة.. ماذا تعرف عنه؟

انفجار بيروت.. بومبيو لـ الحكومة اللبنانية: مستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة

احذر.. التجول بالمنزل حافي القدمين لهذا السبب

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تجهيز طائرتين مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

من محافظة الغربية.. ننشر أسماء ضحايا ومفقودي حادث انفجار بيروت

فتح باب تظلمات الثانوية العامة غدا.. وصدى البلد ينشر مقراتها وضوابطها

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار

عروس الانفجار.. جلسة تصوير فى بيروت تحولت إلى صراخ وعويل.. فيديو

فرحتها تحولت إلى مأتم.. عروس تفقد شريك حياتها بعد أسبوعين من الزفاف