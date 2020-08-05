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اقتصاد

نشرة الاقتصاد .. خبراء يكشفون مستقبل اسعار الذهب في مصر .. كيف تستفيد من بطاقة التموين في مبادرة ميغلاش عليك .. تعرف على مزايا جديدة لتحفيز المواطنين للاشتراك بها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ينشر موقع صدي البلد الإخباري أبرز الأخبار الاقتصادية علي مدار الساعة كان من بينها:


ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 5-8-2020، بنحو 19 جنيها ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 915 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 896 جنيهًا.


وضعت الحكومة عبر وزارة المالية، عددا من المزايا الجديدة لتحفيز المواطنين للاشتراك بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك و شراء المنتجات والسلع لمحدودي الدخل بسعر منخفض.


أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، عددا من التيسيرات للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم (أصحاب البطاقات التموينية) في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي (ميغلاش عليك).


صرّح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات الحجز لـ قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي جرى طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز بنظام (online) اعتبارا من عام 2014 (ما عدا أراضي الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليًا. 


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