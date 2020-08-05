نشرة الاقتصاد .. خبراء يكشفون مستقبل اسعار الذهب في مصر .. كيف تستفيد من بطاقة التموين في مبادرة ميغلاش عليك .. تعرف على مزايا جديدة لتحفيز المواطنين للاشتراك بها

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 5-8-2020، بنحو 19 جنيها ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 915 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 896 جنيهًا.



