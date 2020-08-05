AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كيف تستفيد من بطاقة التموين في مبادرة ميغلاش عليك؟ تفاصيل

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، عددا من التيسيرات للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم (أصحاب البطاقات التموينية) في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي (ميغلاش عليك).

ويستعرض صدى البلد، آلية استفادة أصحاب البطاقات التموينية من البطاقة التموينية عند شراء السلع المعمرة في مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.


ويستطيع صاحب بطاقة التموين بعد الحصول على الخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ ١٠٪ من سعر السلعة بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة.

كما يستطيع صاحب البطاقة التموينية بداية من الشهر الجاري دفع رصيد الدعم وفارق نقاط الخبز داخل البطاقة خلال عملية شراء السلع المعمرة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتعاون الحكومة لتشجيع المواطنين المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق صندوق لدعم الاستهلاك المحلي.. وخبراء ومستثمرون: المبادرة تدعم القطاع العقاري وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل

تجار ومصنعون عن مبادرة «تحفيز الاستهلاك»: تواجه التضخم وتعزز السيولة وتحسن مستوى معيشة محدودي الدخل

برلماني يطالب بمنح أصحاب بطاقات التموين 40% خصم على شراء السلع

لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

لتحفيز الاستهلاك..التموين: منح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع

كل ما تريد معرفته عن مبادرة ميغلاش عليك.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات الطبية إلى لبنان

أخبار الرياضة | أحمد حجازي يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي.. هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي

حجمها ضخم... سفينة بحرية من حقبة الاتحاد السوفيتي تصل إلى مرقدها الأخير.. شاهد

البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

خضعت لعملية جراحية 6 ساعات.. شقيقة نادين نجيم تكشف تطورات حالتها الصحية

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

AdvertisementS

هل ينادى يوم القيامة على البشر باسم الأم أم الأب؟.. الإفتاء تجيب

وزير المالية: تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى

وزيرة الإعلام اللبنانية: نقدر دعم مصر للبنان.. ونحتاج للمساعدة من كافة الدول الصديقة

400 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم أقل من 60 سنة.. مشروع قانون

الموضوع مالوش علاج.. شهيرة تكشف الحالة الصحية لـ محمود ياسين.. فيديو

الصليب الأحمر اللبناني يكشف أحدث إحصائية لضحايا انفجار بيروت

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

محمد بيومي ينسحب من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف قضية نادي القرن

لراغبي الالتحاق بجامعة بدر.. تعرف على المصروفات والحد الأدنى للقبول بكلياتها

هذه الفئة لا يغفر الله لها مهما بلغ استغفارها.. علي جمعة يكشف عنهم

نشرة الفن| نقل نادين نجيم إلى المستشفى.. وتدمير بيت إليسا بسبب انفجار بيروت.. وهجوم على محمد رمضان

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الإغراء واللون الأحمر.. صور نادرة تبرز رشاقة وأنوثة مارلين مونرو

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

السيدات أكثر عرضة .. فيروس كورونا يصيب بالاكتئاب بعد الشفاء منه