كيف تستفيد من بطاقة التموين في مبادرة ميغلاش عليك؟ تفاصيل

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، عددا من التيسيرات للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم (أصحاب البطاقات التموينية) في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي (ميغلاش عليك).





ويستعرض صدى البلد، آلية استفادة أصحاب البطاقات التموينية من البطاقة التموينية عند شراء السلع المعمرة في مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.









ويستطيع صاحب بطاقة التموين بعد الحصول على الخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ ١٠٪ من سعر السلعة بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة.





كما يستطيع صاحب البطاقة التموينية بداية من الشهر الجاري دفع رصيد الدعم وفارق نقاط الخبز داخل البطاقة خلال عملية شراء السلع المعمرة.





يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتعاون الحكومة لتشجيع المواطنين المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.