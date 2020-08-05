نوال الزغبي تسخر من مسؤول لبناني بسبب تفجير بيروت

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على انفجار مخزن في منطقة مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت امس الثلاثاء، واودى بحياة واصابةالعشرات.





ونشرت نوال زغبي تصريحا لمدير مخزن مرفأ الذي قال انه كان يعلم بوجود مواد خطيرة ولكنه لم يتوقع خطورتها.





وسخرت النجمة الذهبية نوال الزغبي من خلال خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة :" ولووووطب كنت شوف على جوجل !!".









قالت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز، إنه سقط 100 قتيل على الأقل في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما ذكرته قناة «إكسترانيوز»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.





فيما عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت الضخم.





وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.