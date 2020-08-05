فستان اوف شولدرز أخضر . فرح علي فى إطلالة ناعمة على العجلة.. شاهد



وارتدت فرح علي

فستان اوف شولدرز باللون الأخضر الجنزاري ، يتوسطه حزام على شكل فيونكة حول خصرها، و بقصة مميزة من على الاكتاف، واختارت عليه سليبر باللون الأورانج وحقيبة من التريكو باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.