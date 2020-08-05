فستان اوف شولدرز أخضر . فرح علي فى إطلالة ناعمة على العجلة.. شاهد
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:03 م
فرح علي
حرصت المذيعة فرح علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورة جديدة لها، ظهرت من خلالها بإطلالة انثوية ناعمة وهي على العجلة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن أناقتها.
وارتدت فرح علي
فستان اوف شولدرز باللون الأخضر الجنزاري ، يتوسطه حزام على شكل فيونكة حول خصرها، و بقصة مميزة من على الاكتاف، واختارت عليه سليبر باللون الأورانج وحقيبة من التريكو باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وقامت فرح علي
بلم شعرها على جانب كتفيها بطريقة انسيابية وعمله ضفيرة، وربطت شعرها من الأعلى بعصبة رأس، وقد تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت فرح إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الروز البيج الغامق كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون الأبيض
وأكملت فرح على
إطلالتها باختيار اكسسوارات؛ حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الأخضر، ونظارة شمس كبيرة باللون البني.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..