نقابة القراء تنعى ضحايا لبنان وتشيد بدور مصر بقيادة السيسي

أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بجمهورية مصر العربية أن نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية إذ تنعى بكل حزن وأسى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بلبنان الشقيق وراح ضحيته العديد من الأبرياء.
ومن جانبه قال الشيخ محمد حشاد: إن نقابة نقابة القراء تشيد بالدور الكبير الذى لعبته مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق فى طائرتين لإرسالهما إلي بيروت بشكل عاجل.
واختتم الساعاتى: لقد نزل الانفجار الذى شاهدناه عبر وسائل الإعلام كالصاعقة على المصريين جميعا، مما كان له أكبر الأثر فى الشعور بالانتماء العربى والوطنى حيث شعر كل المصريين أن مصر ولبنان صارتا بلدا واحدة، وثبت ذلك فعليا عندما اهتم الرئيس السيسى ووجه بسرعة تقديم المساعدات العاجلة إلى الشعب اللبنانى الشقيق، وعندما حرص أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام على إجراء اتصال هاتفي بالدكتورة منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، أكد خلاله على تعاطف الحكومة المصرية والشعب المصرى بأكمله مع الشعب اللبناني، كما عبر عن حالة القلق التى انتابت كل المصريين منذ الإعلان عن الانفجار الذى وقع فى مرفأ لبنان، وقال إنه يتمنى أن يكون هذا الحادث الأليم بداية لتوحيد الشعب اللبناني للخروج من الأزمة الحالية.