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ديني

مفتي الجمهورية يجري اتصالًا هاتفيًّا بمفتي لبنان لمواساته في حادث انفجارات لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:14 م
مفتي الجمهورية مع
مفتي الجمهورية مع مفتي لبنان
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محمد شحتة
أجرى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اتصالًا هاتفيًّا بسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان -مفتي الجمهورية اللبنانية- لمواساته في الحادث الأليم الذي وقع في لبنان أمس، وخلف عشرات القتلى ومئات المصابين.

وعبَّر المفتي في مكالمته الهاتفية عن دعم الشعب المصري الكامل ومواساته للشعب اللبناني في مصابه الأليم، مؤكدًا أن لبنان كان دائمًا -وسيظل- عروس الشرق رغم المحن، وأنه قادر على النهوض من جديد كعادته في كل أزمة من الأزمات التي مر بها.

وأضاف مفتي الجمهورية: "نحن على ثقة بأن الشعب اللبناني الذي تعودنا منه الإيجابية في مواجهة المحن، قادر على الخروج من هذه المحنة أقوى مما كان، مستلهمًا منها القوة والدافع من أجل إعادة البناء والتنمية من جديد".
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