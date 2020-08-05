نائب محافظ القليوبية تتفقد تطوير القرى الأكثر احتياجا.. صور

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الأربعاء جولة لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بعدد (8) قرى بمحافظة القليوبية والممولة من وزارة التنمية المحلية بتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.









وبدأت "ريان" الجولة، بتفقد قرية منشأة بنها التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة، بمركز ومدينة بنها، حيث أنه جرى رصف طريق منية السباع كفر مويس بطول 2.5 كيلو متر، بمتوسط عرض 6متر.





فضلا عن تفقد المشروعات المقترحة وهي تطوير الوحدة الصحية بالفاروقية وعمل توسعات بالمبنى وتجهيز المبنى بالمعدات الطبية اللازمة بالاضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء بالقرية، وتغطية 1000 متر من مصرف ميت يزيد بمنطقة منشأة بنها.





كما تفقدت مشروعات الوحدة المحلية ببتمدة وتم المرور الميداني على كافة المشروعات المقترحة وهي استكمال مد خطوط شبكة الصرف الصحي بالاضافة إلى استكمال رصف طريق بتمدة / بنها، حتى عرب المقابلة بطول 7 كيلو متر، وبمتوسط عرض 8 متر.





وكذلك إنشاء مكتب بريد لجزيرة بلـي، وإقــامة مبنى سجل مدني مطور لخدمة قرى دائرة الوحدة، بالإضافة إلى إنشاء جناح داخل مدرسة الشهيد سعد عطا بكر للتعليم الأساسي، وتطوير بعض المدارس.