الجريدة الرسمية تنشر قرارات"الهيئة الوطنية"في انتداب رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية بانتخابات "الشيوخ"

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأربعاء ، القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشأن انتداب رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية وأماناتها وتحديد مقارها وأرقامها في انتخابات مجلس الشيوخ.









ونصت القرارات على انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين رؤساء وأعضاء للجان العامة وأمانائها التي تجري فيها عملية انتخابات مجلس الشيوخ لنظامي الفردي والقائمة معًا داخل جمهورية مصر العربية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر 2020.









كما نصت القرارات على انتداب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية رؤساء للجان الفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب لنظامي الفردي والقائمة معًا في الدوائر المحدد رقمها ومقرها قرين كل اسم منهم.





وأصدرت الهيئة قرارًا بأن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة، ونص القرار على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.







