إيهاب واصف: استخراجات الذهب مسئولية البترول

وأضاف " واصف" في تصريحات خاصة، أن تداول وتجارة الذهب في مصر هي مرتبطه بالأسواق العالمية، موضحا أنه خلال الفترة الراهنة لا يتم استيراد الذهب، نظرا لوجود اكتفاء داخل السوق المحلي.









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بالإضافة إلي ضعف الطلب المحلي علي المعدن الأصفر، مشيرا إلي أن عمليات التداول حاليا أصبحت ليست بالكبيرة.









أوضح أن السوق المحلية في بعض الأمور يشهد فائض، يجبر التجار لتحويله إلي سبائك ومن ثم تصديره للخارج.









وارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء بشكل جنوني لدي محلات الصاغة، بمتوسط تجاوز حاجز الـ45 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ أمس الثلاثاء.وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيها مقابل 885 جنيها أمس بفارق 46 جنيها.







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1053 جنيها مقابل 1011 جنيه أمس بفارق 42 جنيها







وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 789 جنيها مقابل 759 جنيها أمس بفارق 30 جنيها .





بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 614 جنيه مقابل 590 جنيها أمس بفارق 24 جنيها







وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7368 جنيها و أوقية الذهب نحو 32.74 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.052 مليون جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب