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اقتصاد

42 جنيها في يوم.. ارتفاع سعر جرام الذهب بشكل جنوني بختام التعاملات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:44 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء بشكل جنوني لدي محلات الصاغة، مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ أمس الثلاثاء، ووصل سقف الإرتفاع لحوالي 42 جنيها في الجرام الواحد من عيار 24 "أعلى عيار".

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيه مقابل 885 جنيها  أمس بفارق 36 جنيها. 
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1053 جنيها مقابل 1011 جنيها أمس بفارق 42 جنيها.  




وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 789 جنيه مقابل 759 جنيها أمس بفارق 30 جنيها

بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 614 جنيها مقابل590 جنيها  أمس بفارق 24 جنيها 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7368 جنيها و أوقية الذهب نحو 32.74 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.052 مليون جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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