42 جنيها في يوم.. ارتفاع سعر جرام الذهب بشكل جنوني بختام التعاملات

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء بشكل جنوني لدي محلات الصاغة ، مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ أمس الثلاثاء، ووصل سقف الإرتفاع لحوالي 42 جنيها في الجرام الواحد من عيار 24 "أعلى عيار".







وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيه مقابل 885 جنيها أمس بفارق 36 جنيها.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1053 جنيها مقابل 1011 جنيها أمس بفارق 42 جنيها.













وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 789 جنيه مقابل 759 جنيها أمس بفارق 30 جنيها





بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 614 جنيها مقابل590 جنيها أمس بفارق 24 جنيها







وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7368 جنيها و أوقية الذهب نحو 32.74 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.052 مليون جنيه.



