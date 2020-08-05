أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 5-8-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 896 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 885 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





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أسعار الذهب في مصر





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 1022 جنيها إلى 1024 جنيها .

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما 937 جنيها إلى 939 جنيها.





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 894 جنيها إلى 896 جنيها.





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 766 جنيها إلى768 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 596 جنيها إلى 512 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب 7152جنيها إلى 7168.400ِ ، يزن 8 جرامات.

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وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



