كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

حظيت "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" اليوم ، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسفير اليابان فى القاهرة.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات كاملة عن "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" :





* تقع بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة

* تمثل هذه الجامعة شكل من اشكال التعاون المشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية









* تضم 3 كليات، هي:





- "كلية الهندسة" وتشمل أقسام هندسة الكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية





- "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" وتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة.





- كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.





* احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقًا لمرصد أكاديمية البحث العلمي بمصر لعامي 2016 و2017





* تم بناء الجامعة على مساحة 200 فدان





* تتضمن مدينة جامعية بها 25 عمارة سكنية لسكن الطلاب والأساتذة، تتسع لأكثر من 1000 طالب





* توفر الجامعة شققًا مفروشة بالكامل لأسر طلاب الدراسات العليا المتزوجين، ودار ضيافة بها 85 غرفة فندقية لخدمة ضيوف الجامعة.





* تضم الجامعة مبنى للخدمات التعليمية يشمل 6 قاعات دراسية تتراوح سعة كل منها ما بين 40 و 100 طالب، مزودة بأحدث الأجهزة التعليمية





* كما تضم الجامعة قاعة احتفالات بسعة 300 كرسي، ومسرح، والقاعة مزودة بأجهزة الصوت والإضاءة، ومبنى للأنشطة الطلابية على مساحة 3400 م2، يضم حمام سباحة، وملعب اسكواش، وصالة لياقة بدنية.





* تضم الجامعة مباني خدمية وهي: غرفة التحكم المركزية، ومحطة التبريد بقدرة 9200 طن تبريد، ومحطة مولدات القدرة الكهربائية الاحتياطية بقدرة 6 ميجاوات، وخزان مياه الري سعة 6000 م3، وخزان مياه الشرب والحريق سعة 3 آلاف م3، وانفاق رئيسية خدمية بطول 1 كم.





* كما تضم الجامعة : تتضمن مبنى التميز البحثي، ومبنى المكتبة، و 4 مبان لكلية الهندسة، و 4 قاعات محاضرات، ومبنى لخدمة الطلاب، ومبنى الإدارة الرئيسي، و6 بوابات، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 800 م3/يوم، و 11 ساحة انتظار سيارات سعة 1770 سيارة، وطرق بإجمالي أطوال 4.3 كم، ومسطحات خضراء بمسطح 200 ألف م2.





* تقدم الجامعة خدمات تعليمية متميزة تساهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم ليس فقط بدراسة مجالات فريدة، ولكن بربط التعليم بسوق العمل، وتوسيع مداركهم بفرص التدريب العملي وفق أحدث التقنيات التي تتميز اليابان بخبرة واسعة فيها.





* تأسست بالقرار الجمهوري رقم 149 في مايو 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية مع جامعات يابانية أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع.