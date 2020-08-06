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مرأة

في زمن كورونا.. 7 نصائح ضرورية قبل الذهاب إلى الجيم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:48 ص
7 نصائح ضرورية قبل
7 نصائح ضرورية قبل الذهاب إلى الجيم
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هاجر هانئ
يحرص العديد من الأشخاص على ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية فى صالات الجيم، لكن هناك عدة أمور لابد من اتباعها ومراعاتها قبل الذهاب للجيم حتى تتجنب عدوى الإصابة بـ  فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق، حددت جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحمايتك وحماية الآخرين داخل الجيم من فيروس كورونا كالآتي...

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- يجب تحديد عدد معين من الأشخاص داخل المكان، لتجنب التكدس والازدحام.
- يجب وجود فترات تمرين متباعدة بينها استراحات متخصصة لتنظيف وتعقيم المكان.
- إذا كان متاح مكان لتغيير الملابس ودورات المياه يجب علي العاملين فى الجيم تعقيمها باستمرار كل ساعة.
- يجب استخدام الفوطة الخاصة بك وعدم استخدام أشياء من الجيم 
- المحافظة على وجود مسافة ٢ متر بينك وبين أي لاعب آخر
- حاول تعقيم المعدات قبل  وبعد استخدامها إذا أمكن بالكحول
- يجب أخذ زجاجة المياه اثناء التمرين والشرب باستمرار اثناء التمرين
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