ما بعد الكورونا.. 5 حيل لتقي نفسك من الأمراض وتعزز مناعتك

مع إنتشار فيروس الكورونا المستجد، قد اهتم الجميع بصحتهم بشكل اكبر، وبالنظافة وغسل اليدين باستمرار، وهي احد طرق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه من بين الإجراءات الاحترازية تعزيز مناعة الجسم، والتي تعتبر الدافع الأول ـ لـ الوقاية من فيروس كورونا، حيث ان من ابرز طرق تعزيز المناعة تناول الطعام المتوازن وممارسة الرياضة، وهي عادات صحية لا يجب التوقف عليها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن الاستمرار عليها فيما بعد.
وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه من بين الإجراءات الاحترازية تعزيز مناعة الجسم، والتي تعتبر الدافع الأول ـ لـ الوقاية من فيروس كورونا، حيث ان من ابرز طرق تعزيز المناعة تناول الطعام المتوازن وممارسة الرياضة، وهي عادات صحية لا يجب التوقف عليها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن الاستمرار عليها فيما بعد.
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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه أصبح من الضروري الحفاظ على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي حتى بعد انقضاء الوباء لـ الحفاظ على الصحة العامة، ووقاية الجسم من الأمراض، لذا سنقدم لكم مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة، وتشمل:
وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه أصبح من الضروري الحفاظ على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي حتى بعد انقضاء الوباء لـ الحفاظ على الصحة العامة، ووقاية الجسم من الأمراض، لذا سنقدم لكم مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة، وتشمل:
1- تناول وجبات متكاملة العناصر الغذائية، مثل: البروتين والنشويات والدهون المفيدة والفيتامينات.
2- ضرورة أتباع نظام غذائي متوازن وعدم الامتناع عن نوع من الأغذية، أو التركيز على نوع واحد من الطعام مثل الأنظمة الكيميائية والكيتو.
3- شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم على الأقل 8 أكواب.
4- النوم في الليل لعدد ساعات تتراوح ما بين 6 الى 8 ساعات متواصل وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق.
5- ممارسة تمارين رياضية مناسبة لدرجة اللياقة البدنية، ويمكن البدأ بالمشي نصف ساعة يوميا.