ما بعد الكورونا.. 5 حيل لتقي نفسك من الأمراض وتعزز مناعتك





وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه من بين الإجراءات الاحترازية تعزيز مناعة الجسم، والتي تعتبر الدافع الأول ـ لـ ا مع إنتشار فيروس الكورونا المستجد ، قد اهتم الجميع بصحتهم بشكل اكبر، وبالنظافة وغسل اليدين باستمرار، وهي احد طرق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه من بين الإجراءات الاحترازية تعزيز مناعة الجسم، والتي تعتبر الدافع الأول ـ لـ ا لوقاية من فيروس كورونا ، حيث ان من ابرز طرق تعزيز المناعة تناول الطعام المتوازن وممارسة الرياضة، وهي عادات صحية لا يجب التوقف عليها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن الاستمرار عليها فيما بعد.









وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه أصبح من الضروري الحفاظ على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي حتى بعد انقضاء الوباء لـ



إقرأ ايضا |وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه أصبح من الضروري الحفاظ على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي حتى بعد انقضاء الوباء لـ الحفاظ على الصحة العامة ، ووقاية الجسم من الأمراض، لذا سنقدم لكم مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة، وتشمل:

1- تناول وجبات متكاملة العناصر الغذائية، مثل: البروتين والنشويات والدهون المفيدة والفيتامينات.





2- ضرورة أتباع نظام غذائي متوازن وعدم الامتناع عن نوع من الأغذية، أو التركيز على نوع واحد من الطعام مثل الأنظمة الكيميائية والكيتو.





3- شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم على الأقل 8 أكواب.





4- النوم في الليل لعدد ساعات تتراوح ما بين 6 الى 8 ساعات متواصل وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق.



