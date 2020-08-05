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مرأة

ما بعد الكورونا.. 5 حيل لتقي نفسك من الأمراض وتعزز مناعتك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:24 م
تعزيز المناعة والوقاية
تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض
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آية التيجي
مع إنتشار فيروس الكورونا المستجد، قد اهتم الجميع بصحتهم بشكل اكبر، وبالنظافة وغسل اليدين باستمرار، وهي احد طرق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه من بين الإجراءات الاحترازية تعزيز مناعة الجسم، والتي تعتبر الدافع الأول ـ لـ الوقاية من فيروس كورونا، حيث ان من ابرز طرق تعزيز المناعة تناول الطعام المتوازن وممارسة الرياضة، وهي عادات صحية لا يجب التوقف عليها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن الاستمرار عليها فيما بعد.

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه أصبح من الضروري الحفاظ على التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي حتى بعد انقضاء الوباء لـ الحفاظ على الصحة العامة، ووقاية الجسم من الأمراض، لذا سنقدم لكم مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة، وتشمل:

1- تناول وجبات متكاملة العناصر الغذائية، مثل: البروتين والنشويات والدهون المفيدة والفيتامينات.

2- ضرورة أتباع نظام غذائي متوازن وعدم الامتناع عن نوع من الأغذية، أو التركيز على نوع واحد من الطعام مثل الأنظمة الكيميائية والكيتو.

3- شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم على الأقل 8 أكواب.

4- النوم في الليل لعدد ساعات تتراوح ما بين 6 الى 8 ساعات متواصل وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق.

5- ممارسة تمارين رياضية مناسبة لدرجة اللياقة البدنية، ويمكن البدأ بالمشي نصف ساعة يوميا.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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