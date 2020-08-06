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سيارات

قبل ما تشتري.. مميزات وعيوب سيارات فيات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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أماني نوار
شركة فيات إحدى أكبر الشركات لتصنيع السيارات في العالم، وتتمتع بتاريخ طويل وغني جدًا منذ عام 1910، ولكنها لم تتلقَ الكثير من الشعبية الواسعة بسبب انخفاض درجة موثوقيتها وجودة مقصورتها، وفي هذا التقرير يعرض موقع "صدى البلد"، أهم مميزات وعيوب سيارة فيات قبل الشراء.

تحتوي سيارات فيات على صندوق تبريد ومسند للمقعد الأمامي وفتحات تكييف خلفية لتوزيع الهواء داخل أنحاء السيارة ومرايا جانبية إلكترونية، إضافةً إلى 8 سماعات وأنابيب العادم من الكروم، أما عجلة القيادة فيه فمكسوة بالجلد والمصدات الأمامية قوية جدا.

أما بالنسبة إلى التكنولوجيا الموجودة في السيارة، فهي تتمتع بتطويرات عدة مثل دخول السيارة من دون مفتاح، وعجلة القيادة بنظام المعزز كهربائيًا، وفتح وإغلاق السيارة عن بُعد، إضافةً إلى جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية.

أما من ناحية الأمان فيه فتتمتع بنظام الفرامل وتوزيع إلكترونى للفرامل؛ مما يجعل السيارة أكثر ثباتًا وتوازنًا على الطريق بسرعات عالية مع 6 وسائد هوائية للسائق، والراكب الأمامي في حالة اصطدام السيارة، وتحتوي السيارة على محرك بنزين توربيني بميزة الحقن الإلكتروني المباشر للوقود سعته 1.4 لتر بقوة تصل إلى 160 حصانا.

ومن ناحية عيوب السيارة فهي تتعرض لوجود أعطال في نظام المعلومات والترفيه أما الشاشات التي تعمل باللمس لا تستجيب دائما لبعض الأوامر، وتحتاج إلى وقت طويل إصلاح أو استبدال بعض القطع ومكلفة للغاية.

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