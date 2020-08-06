أهم الأخبار.. كورونا يحتضر في مصر.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2020.. وصدمة جديدة في الأهلي

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بكورونا .. و18 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1613 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم " المزيد ".
بدأ طلاب الثانوية العامة الناجحون في البحث عن المقاعد في الجامعات الخاصة بدء من أمس وتقديم أوراقهم بها عقب تحديد الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة" المزيد " .
كشف مدير ميناء طرابلس ، أحمد تامر، أن ميناء طرابلس غير مجهز لتخزين الحبوب به ، لافتا إلى أن السعة التخزينية لصومعة بيروت بلغت 120 ألف طن من الحبوب " المزيد " .
شب حريق هائل في أحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان " المزيد ".
فجر هيدرسفيلد قنبلة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة ضمن سلسلة خطواته لمواصلة الضغوط علي مسئولي الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي والمعار للأهلي" المزيد " .
تلقت «النيابة العامة» بتاريخ أول أمس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة" المزيد ".