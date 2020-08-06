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أخبار العالم

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 18.82 مليون والمتعافون أكثر من 12 مليون حالة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:54 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
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دعاء أبوهشيمة
ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، اليوم الخميس، إلى أكثر من 18.82 مليون شخص، في حين توفي 706779 جراء المرض؛ بحسب أحدث إحصاء لوكالة "رويترز".

هذا، وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وبحسب إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العال تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، حيث بلغ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليونًا و168522 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158561 وفاة وأربعة ملايين و842 ألفا و370 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97256 وفاة ومليونين و859 ألفا و73 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيل مليون و908 آلاف و254. وبلغ عدد الوفيات لديها 39795.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بعد أن سجلت 866627 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 14490.

وفي المركز الخامس حلت جنوب أفريقيا بعد أن سجلت 529877 إصابة و9298 وفاة.
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