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تعليم

تطوير المدن الجامعية بجامعة الأزهر.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:45 ص
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، عن إجراء حركة تطوير وتغيير داخل غرف مباني المدينة الجامعية، استعدادا لاستقبال الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد.

وتشهد المدن الجامعية بجامعة الأزهر، حركة من التطوير الشامل، بمتابعة دائمة ومستمرة من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، واللواء أيمن الدرديرى رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية للطلاب، وهدى فوزى مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

وشملت حركة التطوير، عمل دهانات للغرفة وإضافة أسرة جديدة مصنوعة من الخشب، غير الأسرة المعدنية.

وتأتى هذه الجهود فى إطار توجة الجامعة للنهوض والارتقاء بمنظومة العمل داخل المدن الجامعية، بحيث تكون بيئة مناسبة لجميع الطلاب والطالبات فى مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

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