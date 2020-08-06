عقب تطبيق مقابل التصالح.. محافظ المنيا يتابع استقبال الطلبات في مخالفات البناء.. فيديو وصور

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ

، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، حيث اطمئن المحافظ على سير العمل عقب تطبيق قرار خفض مقابل

وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء ، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ، واستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء .