بعد 3 سنوات.. المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك يترك منصبه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك قرر ترك منصبه، لافتا إلى أنه من المقرر تعيين إليوت إبرامز خلفا له.









وقال بومبيو، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "شكرا للمبعوث الخاص برايان هوك على ثلاث سنوات من الخدمة في وزارة الخارجية.. لقد كان عضوا مميزا في فريقي القيادي".









وكان هوك يرأس مجموعة عمل حول إيران، التي تهدف فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن.









كما تم تكليفه بإدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران.







