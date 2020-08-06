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أخبار العالم

بعد 3 سنوات.. المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك يترك منصبه

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:34 م
برايان هوك
برايان هوك
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي بشأن إيران برايان هوك قرر ترك منصبه، لافتا إلى أنه من المقرر تعيين إليوت إبرامز خلفا له.


وقال بومبيو، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "شكرا  للمبعوث الخاص برايان هوك على ثلاث سنوات من الخدمة في وزارة الخارجية.. لقد كان عضوا مميزا في فريقي القيادي".


وكان هوك يرأس مجموعة عمل حول إيران، التي تهدف فرض احترام العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران، مع إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بإجراءات واشنطن.


كما تم تكليفه بإدارة وإعادة تقييم وتنسيق كل جوانب نشاطات وزارة الخارجية المرتبطة بإيران.


وشغل هوك منصب مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الذي عينه فيه الوزير السابق ريكس تيلرسون، وهو أحد أكثر المناصب نفوذًا وتأثيرًا بالوزارة.
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