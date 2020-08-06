7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة

منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى المكون من 5 طوابق، للوقوف على أعمال رفع الأنقاض. انتقل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، إلى موقع انهيار منزل منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى المكون من 5 طوابق، للوقوف على أعمال رفع الأنقاض.





وأشار محافظ الغربية أنه جار البحث عن ضحايا أو مصابين، أسفل الأنقاض من قاطنى المنزل.





كما تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار.





وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.





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