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محافظات

7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:50 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة
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الغربية احمد علي
انتقل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية يرافقه اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، مساء اليوم الخميس، إلى موقع  انهيار منزل منطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى المكون من 5 طوابق، للوقوف على أعمال رفع الأنقاض.

وأشار محافظ الغربية أنه جار البحث عن ضحايا أو مصابين، أسفل الأنقاض من قاطنى المنزل.

كما تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وجه بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.


يذكر أن رجحت مصادر، أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق، ويقطن به 5 أسر، وأثناء الانهيار كان متواجدا بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم أسفل العقار.
7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة
7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة
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