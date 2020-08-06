ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ..صور

تمكنت جمارك الإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ،اليوم الخميس، برئاسة فوزي العميري وأحمد حسين ،من ضبط راكب مصري قادم من نيويورك بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.





أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة مصر للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك ، اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية في راكب مصري ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى " ، بمعرفة عمرو غزال مأمور الأشعة ، فتم تأكيد الاشتباه ، وبالعرض علي ميلاد رسمي مدير الحركة أمر بتفتيش حقائب الراكب بمعرفة أحمد بدر مأمور التفتيش ، حيث عثر بداخلها على عدد 4 مطاوى ، 2 طبنجة ، 2 كلبشات ، ومنظار ، وقابض يد ، وعبوة Defence Spray ، و 4 إشارات استغاثه للسفن ، بالإضافة إلي قطعة من مخدر الماريجوانا .



