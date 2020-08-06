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أخبار البلد

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ..صور

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:56 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكنت جمارك الإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي ،اليوم الخميس، برئاسة فوزي العميري وأحمد حسين ،من ضبط راكب مصري قادم من نيويورك بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة مصر للطيران رقم 986 والقادمة من نيويورك ، اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية في راكب مصري ،  وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راى "  ، بمعرفة عمرو غزال مأمور الأشعة ، فتم تأكيد الاشتباه  ، وبالعرض علي ميلاد رسمي مدير الحركة أمر بتفتيش حقائب الراكب بمعرفة أحمد بدر مأمور التفتيش ، حيث عثر بداخلها على عدد 4 مطاوى ، 2 طبنجة ، 2 كلبشات ، ومنظار ، وقابض يد ،  وعبوة Defence Spray ، و 4 إشارات استغاثه للسفن ، بالإضافة إلي قطعة من مخدر  الماريجوانا .

قامت جمارك مبني 3 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ..صور
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة نارية وبيضاء ..صور
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