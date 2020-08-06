AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:40 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك والمصري
Advertisements
محمد رشاد
كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن شعوره بارتفاع في ضغط الدم في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك بسبب عدم احتساب ضربة جزاء.


وقال العشري عقب المباراة فى تصريحاته لقناة اون تايم سبورت: "الحكم محمد عادل لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة وهذا تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم بعض الشيء، سعيد بأداء اللاعبين وفخور بهم وكنا أقرب للتعادل".


وواصل: "تلقينا هدفا ساذجا من خطأ في التمركز أضاع مجهود اللاعبين ، ولكن طوال المباراة التزم الفريق بالانتشار في الملعب ونفذ التعليمات الفنية بشكل جيد في الدفاع والهجوم".


وأتم تصريحاته: "طوال المباراة فرص الزمالك كانت قليلة وإذا حالفنا التوفيق كنا خرجنا متعادلين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد العودة للتدريبات .. حكاية الزمالك مع الانسحاب مع الدوري والعودة من جديد

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

الضربة الأولى.. طارق العشري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل استعداد المصري لمواجهة الزمالك

للمرة الأولى في مباراة رسمية.. الـ var ينقذ الزمالك من ركلة جزاء للمصري

ترشيحاتنا

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

بهذه الطريقة أحمد سعد يقضي عطلته الصيفية.. شاهد

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

AdvertisementS

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

عدلي القيعي ردا على مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك لأسباب خاصة

خالد بيومي يفضح الإعلام الرياضي ويكشف سبب التصريحات النارية لـ رموز الكرة

رفع قيمة الصفقة لـ3 ملايين استرليني| جديد من الاهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

أخطاء متعمدة من الحكام.. أحمد حسام ميدو يعلق على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

الأهلي تعامل باحترافية.. رسالة عدلي القيعي لحسام عاشور عقب الأزمة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل