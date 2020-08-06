طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

كشف طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن شعوره بارتفاع في ضغط الدم في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك بسبب عدم احتساب ضربة جزاء.
وقال العشري عقب المباراة فى تصريحاته لقناة اون تايم سبورت: "الحكم محمد عادل لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة وهذا تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم بعض الشيء، سعيد بأداء اللاعبين وفخور بهم وكنا أقرب للتعادل".
وواصل: "تلقينا هدفا ساذجا من خطأ في التمركز أضاع مجهود اللاعبين ، ولكن طوال المباراة التزم الفريق بالانتشار في الملعب ونفذ التعليمات الفنية بشكل جيد في الدفاع والهجوم".
وأتم تصريحاته: "طوال المباراة فرص الزمالك كانت قليلة وإذا حالفنا التوفيق كنا خرجنا متعادلين".