طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

وقال العشري عقب المباراة فى تصريحاته لقناة اون تايم سبورت: "الحكم محمد عادل لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة وهذا تسبب لي في ارتفاع ضغط الدم بعض الشيء، سعيد بأداء اللاعبين وفخور بهم وكنا أقرب للتعادل".







