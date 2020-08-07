توقيف مدير مرفأ بيروت و15 آخرين على ذمة التحقيق في حادث الانفجار

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، امس الخميس، أن مدير مرفأ بيروت حسن قريطم من بين الموقوفين على ذمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.





ونقلت إذاعة LBCI اللبنانية، عن مصادر قولها إن توقيف مدير مرفأ بيروت حسن قريطم جاء من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني بعد التحقيق معه بإشراف المدعي العام التمييزي.





وكان مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أعلن اليوم الخميس، توقيف 16 شخصا على ذمة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.





ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، أكد عقيقي استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأوضح أن التحقيق شمل جميع الملابسات التي أدت إلى حدوث هذا الانفجار، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة.

ولفت إلى أنه تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة نترات الأمونيوم.

وأشار إلى أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة.





كما أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، في وقت سابق، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت. ووفقًا لموقع "لبنان 24"، شملت القرارات المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي، كما شملت مدير المرفأ حسن قريطم ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول.



