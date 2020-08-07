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أخبار العالم

موجة ثانية.. إصابات كورونا في إسرائيل تتخطى 80 ألف حالة و576 وفاة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:02 ص
80054 إصابة و576
80054 إصابة و576 وفاة.. موجة كورونا ثانية في إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 1,672 إصابة جديدة، بفيروس كورونا منذ أمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 80,054 إصابة، والوفيات 576 حالة.
 
وفقا للصحيفة، أضافت الوزارة في بيناها اليومي، أن من بين المصابين، 24,220 حالة نشطة، و 358 مريضا بحالة الخطر، بينهم 102 على أجهزة التنفس.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن كابينت كورونا، سيلتئم يوم الأحد القادم، لمناقشة إجراءات وقيود جديدة، للحد من تفشي الوباء في البلاد.
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