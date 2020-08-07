علاج ألم الدورة الشهرية بطرق سهلة

تعانى الكثير من الفتيات والنساء من آلام الدورة الشهرية ما يجعلهن بحاجة شديدة لعلاج هذا الالم والتخلص منه.
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نعرض لكم فى هذا التقرير اهم الحيل التى تساعد فى علاج آلام الدورة الشهرية للنساء فى المنزل وفقا لما ذكره موقع " medlineplus":
-استخدام وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أسفل البطن.
-ممارسة بعض التمارين التى تساعد على تخفيف الألم.
-أخذ حمام ساخن وعدم التعرض للهواء البارد.
-ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.
- الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.
-تجنب استخدام الكحول أو أى شكل من اشكال التدخين.
تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم روشتة كالعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.