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مرأة

علاج ألم الدورة الشهرية بطرق سهلة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:00 م
اسماء محمد
تعانى الكثير من الفتيات والنساء من آلام الدورة الشهرية ما يجعلهن  بحاجة شديدة لعلاج هذا الالم والتخلص منه. 
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نعرض لكم فى هذا التقرير اهم الحيل التى تساعد فى علاج آلام الدورة الشهرية للنساء فى المنزل وفقا لما ذكره موقع " medlineplus":

-استخدام وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أسفل البطن. 
-ممارسة بعض التمارين التى تساعد على تخفيف الألم. 
-أخذ حمام ساخن وعدم التعرض للهواء البارد. 
-ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل. 
- الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.
-تجنب استخدام الكحول أو أى شكل من اشكال التدخين. 
تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم روشتة كالعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.

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