بعيدا عن الأمراض.. 3 أسباب غير متوقعة لآلام الدورة الشهرية

تشعر الكثير من السيدات والفتيات بآلام قوية في منطقة البطن خلال الدورة الشهرية دون معانتهن من مرض عضوى .. فما السر؟





ارجع بعض الأطباء آلام الدورة الشهرية القوية عند النساء إلى اتباع بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبنها في حياتهن اليومية .

وذكر موقع "بولد سكاى " أشهر الأخطاء الغذائية التي ترتكبها النساء تسبب آلام الدورة الشهرية القوية، وهى:





الإفراط فى تناول السكر والحلويات : هذه العادة تضر الصحة بصفة عامة لكنها عند النساء يمكن ان تجعل الام البطن خلال الحيض قوية بشكل يصعب تحمله.





الإسراف فى تناول الملح والموالح: تؤثر زيادة الاملاح على الجهاز الهضمى والبولى وهما قريبان جدا من الجهاز التناسلى فعندما تاتى الدورة الشهرية تزداد حدة الام .





الاكثار من القهوة: تسبب المواد الموجودة فيها فى زيادة الالم خلال فترة الدورة الشهرية لدى عدد كبير من النساء.





