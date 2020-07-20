AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعيدا عن الأمراض.. 3 أسباب غير متوقعة لآلام الدورة الشهرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:56 م
بعيدا عن الامراض
بعيدا عن الامراض .. 3 اسباب غير متوقعة لام الدورة الشهرية
Advertisements
اسماء محمد
تشعر الكثير من السيدات والفتيات بآلام قوية في منطقة البطن خلال الدورة الشهرية دون معانتهن من مرض عضوى .. فما السر؟

ارجع بعض الأطباء آلام الدورة الشهرية القوية عند النساء إلى اتباع بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبنها في حياتهن اليومية .
وذكر موقع "بولد سكاى " أشهر الأخطاء الغذائية التي ترتكبها النساء تسبب آلام الدورة الشهرية القوية، وهى:

الإفراط فى تناول السكر والحلويات : هذه العادة تضر الصحة بصفة عامة لكنها عند النساء يمكن ان تجعل الام البطن خلال الحيض قوية بشكل يصعب تحمله.

الإسراف فى تناول الملح والموالح: تؤثر زيادة الاملاح على الجهاز الهضمى والبولى وهما قريبان جدا من الجهاز التناسلى فعندما تاتى الدورة الشهرية تزداد حدة الام .

الاكثار من القهوة: تسبب المواد الموجودة فيها فى زيادة الالم خلال فترة الدورة الشهرية لدى عدد كبير من النساء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مناسب للكبار والصغار.. 8 فوائد لليانسون

8 فوائد لـ اليانسون

فى اليوم العالمي للنظافة خلال الدورة الشهرية.. أفضل 6 عصائر لتخفيف آلامها

للنساء فقط .. هذه العادة تقطع الطمث

السكر والمسكنات.. أسباب خطيرة لـ الفشل الكلوي.. شاهد

وصفة الأجداد .. علاج آلام الأعصاب لمرضى السكرى

ترشيحاتنا

الرئيس التونسي: البرلمان في حالة فوضى والدستور يمكنني من التدخل

بدء الجلسة السرية لمجلس النواب لمناقشة أمر مهم

بعد إصابة الملك سلمان .. أعراض التهاب المرارة وأسبابها

موجز أخبار التوك شو .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر.. وطبيب يوضح العلاقة الغريبة بين العرق وكوفيد 19 .. والإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان الثامن

أسعار مخالفات التصالح على العقارات.. تعرف عليها

تفاصيل جديدة.. لغز خطف جواهرجي الدرب الأحمر.. ثراء المجني عليه كلمة السر

AdvertisementS

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

خلال اتصال هاتفي..السيسي لـ ترامب :مصر تسعي لـ استعادة توازن الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

بسبب الـ بكيني.. مشادة بين سيدات في الساحل لاعتراضهن على المايوه الشرعي

بعد 11 يومًا نهاية المأساة.. العثور على جثة نور كلش بين صخور شاطئ الفيروز ببلطيم

شاهد.. إخماد حريق هائل فى مخزن بسوق الأزبكية

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب صيفي منعش.. طريقة عمل قهوة الدالجونا المثلجة

بعد الإطلاق التاريخي لـ مسبار الأمل .. تفاصيل 30 دقيقة مصيرية في رحلته إلى المريخ

احذري الدايت القاسي.. أنظمة الريجيم تهدد النساء بالعقم