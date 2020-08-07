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سيارات

سعرها يتخطى 40 مليون جنيه.. مواصفات سيارة تويوتا الخارقة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف تقرير ياباني عن نية عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا لتطوير نسخة قانونية على الطرق من GR سوبر سبورت ،  والتي ستشارك بها في سباق لومان هايبر بطوكيو .


 ولا تزال التفاصيل حول هذه السيارة غامض ولكن أكدت التقارير أن السيارة المصنعة من تويوتا ستحصل على محرك V6 هجين مزدوج ، بالإضافة إلا أن التسارع من 0 إلى 100 كم / س في 2.5 ثانية ومن 0 إفى 200 كم /س في أقل من سبع ثوان .

وتحتوي السيارة على محرك تيربو بسعة 2.4 لتر ، حيث يزود قوة إجمالية قدرها 986 حصان بالإضافة إلى  لوائح انبعاثات الكربون  ستحصل النسخة القانونية على قوة أقل  بالتأكيد عند إصدارها .

ومن المتوقع أن يتم إصدار هذه السيارة والسير بها على الطريق عام 2022 ،ولا يعرف حتى الآن عدد النسخ الذي سيتم طرحها ومن المفترض أن يكون سعر النسخة الواحدة 10 مليون ريال سعودي .

يذكر أن الشركة الرائدة في صناعة السيارات تويوتا قالت إنها تتوقع تراجع صافي أرباحها خلال عام 2020 بأكثر من 50%، مقارنة بالعام الماضي بسبب آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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