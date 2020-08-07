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تعليم

«الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية» برنامجان جديدان بكلية الحاسبات والمعلومات بالفيوم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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قسم التعليم
 أعلنت الأستاذ الدكتور نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن فتح باب القبول لبرنامجين جديدين بالكلية وهما: برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) لخريجي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وبرنامج المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) لخريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء.

وأضافت د. شرين طايع، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، بأن الدراسة في هذه البرامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة، مشيرة أن خريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم لن تظهر لهم كلية الحاسبات والمعلومات في التنسيق بالطريقة العادية؛ لذلك عند رغبتهم بالالتحاق بالبرنامج الجديد المخصص لهم بالكلية يتوجب عليهم إنهاء التنسيق واختيار الرغبات بالطريقة الاعتيادية ثم الحضور لكلية الحاسبات والمعلومات وإحضار خطاب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد من الحصول على مجموع أقل كلية حاسبات ومعلومات حكومية على مستوى الجمهورية.
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