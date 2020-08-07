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محافظات

تجهيز ٩٨ لجنة لانتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى من المقرر أن تبدأ الانتخابات يوم ١١ من الشهر الحالى.

وأضاف: مهمتنا الأساسية هى توفير المناخ الآمن والمناسب والراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين، وذلك من خلال تجهيز ٩٨ لجنة على أعلى مستوى.


وأشار الغضبان إلى أن هناك متابعة دورية لأعمال تجهيز وإتمام الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات.

وشدد محافظ بورسعيد على رفع كفاءة المدارس (اللجان الانتخابية ) ورفع كفاءة النظافة سواء داخل اللجنة او فى الشوارع المؤدية لها ، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية وووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة دورات المياه ، بالإضافة إلى انتشار سيارات الاسعاف فى محيط اللجان.


وأعلن محافظ بورسعيد ، عن عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ، كما وجه رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرفة العمليات بكل حى خلال الانتخابات لمتابعة أى شكاوى وسرعة الاستجابة وإدارة كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين .

وأكد المحافظ توافر أفراد من الأطقم الطبية والاجهزة الامنية داخل غرفة عمليات المحافظة، وبالأحياء للتنسيق والمتابعة وسرعة إدارة أى أزمات قد تحدث خلال سير الانتخابات والتعامل معها علي الفور.
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