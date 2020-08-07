محلل: الرئيس اللبناني يحول موقع الرئاسة إلى بوق ينطق بلسان حزب الله

أشاد لقمان سليم، المحلل السياسي، بزيارة الرئيس الفرنسي للبنان، مؤكدا أن ما قاله واضحًا جدًا بأن الوضع اللبناني اليوم بات تحت مراقبة دولية.





وأضاف لقمان سليم ، خلال لقائه عبر سكايب على فضائية "الغد"، اليوم الجمعة، أن أي حديث عن مساعدات يجب أن يقسم إلى قسمين، هناك المساعدات العاجلة وبدأت بالفعل في الوصول وهي المساعدات الطبية والإغاثية، ولكن المساعدات البنيوية التي تعيد إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ما تزال بعيدة المنال جدًا".





وأشار المحلل السياسي، إلى أن الرئيس الفرنسي يفك الحصار عن لبنان وليس عن السلطة، لافتًا إلى أن الرئيس اللبناني يحول موقع الرئاسة إلى بوق ينطق بلسان حزب الله.





وتابع أن هناك معلومات موثوقة بأن فرق الإنقاذ والمساعدات الهولندية والإيطالية التي وصلت إلى بيروت تتعرض للتضييق، بحيث لم يُسمح لها بعد بالمسارعة إلى المشاركة في أعمال الإنقاذ، وهذه المعلومات تصب فيما يخشاه اللبنانيون بشكل كبير.



