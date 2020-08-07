عم يبكى على شهدائه.. ميريام فارس تطلب الصلاة لـ لبنان

كتبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، منشورًا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طلبت فيه من جمهورها ومتابعيها، الصلاة والدعاء لوطنها، بعد فاجعة تفجيرات لبنان.
وأضافت ميريام فارس، في منشورها: «طلب وحيد بطلبه من كل الوطن العربى، دقيقة صلى لبلدى لبنان اللى عم يبكى على شهدائه، اللى شبابه مفقودين تحت الردم، اللى جرحاه بعد ما شفيوا، اللى عياله تشردوا ع الطرقات، خلينا نصلى اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت لبنان لتكون صلاتنا الجماعية مستجابة».
وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو يظهر حجم الدمار الذي أصاب منزل راغب علامة بعد انفجار بيروت.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث.