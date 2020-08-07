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رياضة

20 دقيقة.. تقدم ليون وهجوم من يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت أول 20 دقيقة من مباراة يوفنتوس وليون بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف في مباراة العودة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء ن بعد عرقلة حسام عوار من جانب بيتانكور داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات أول 20 دقيقة لكن دون خطورة على مرمى ليون.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب ممفيس ديباي بعد تدخل قوي على دي ليخت في الدقيقة 19.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا، قد إنتهت بفوز فريق أوليمبيك ليون على اليوفي، بهدف مقابل لا شيء.

جاءت تشكيلة يوفينتوس كالتالي:

تشيزني

ساندرو - بونوتشي - دي ليخت - دانيلو

رابيو - بيانيتش - بنتاكور

رونالدو - هيجواين - كوادرادو


بينما جاءت تشكيل ليون كالتالي: 

لوبيز

مارسال - مارسيلو - دينايير

كورنيه - جويماريش - عوار - كاكيريت - دوبوا

ديباي - ديمبيلي 
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