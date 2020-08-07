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مفتى الديار: القرآن حذرنا من القنوط واليأس .. فيديو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:05 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إنه مع الشدة في أي حال هناك أمل واستبشار وعطاء من الله سبحانه وتعالى.


وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن القنوط واليأس كبيرة من الكبائر، وحذرنا القرآن من ذلك في قوله تعالى :"قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله".


وأكد مفتى الديار المصرية، أنه مهما فعل الإنسان من معصية فعليه ألا يفقد الأمل فى الغفران، وأن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم.


ولفت علام إلى أنه فى مسيرة الحياة يتعرض الإنسان إلى عراقيل وعليه أن يتأكد أن هذه العراقيل مرحلة تسبق مرحلة الفرج والاستبشار.
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