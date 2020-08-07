مفتى الديار: القرآن حذرنا من القنوط واليأس .. فيديو

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن القنوط واليأس كبيرة من الكبائر، وحذرنا القرآن من ذلك في قوله تعالى :" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله".









وأكد مفتى الديار المصرية، أنه مهما فعل الإنسان من معصية فعليه ألا يفقد الأمل فى الغفران، وأن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم.







