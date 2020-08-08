بجنيه واحد.. طريقة ذكية للحفاظ على سلك الشاحن من التلف.. فيديو

أصبحت الهواتف الذكية تشكل جزءا كبيرا من حياتنا اليومية، ومع الاستخدامات الكثيرة لها نحتاج إلى شحنها باستمرار، إذ يؤدي الاستخدام المتكرر للشاحن السلكي تتآكل اسلاكه بطريقة سريعة مما يتسبب في تلفه.





وفي بعض الأحيان لا يتعامل مستخدمو الهواتف الذكية ، مع شاحن الهاتف بالطرق الصحيحة، حيث ينتج عن سوء الاستخدام كسر أو تلف الغطاء الخارجي الواقي للأسلاك وظهور الأسلاك الداخلية الناقلة للتيار الكهربائي، مما يمكن أن تكون الكبلات الشاحن السلكي المتآكلة خطرة الاستخدام وباهظة الثمن أيضًا عندما ما تقرر استبداله بأخرى أصلية.





أ قرأ أيضًا| لو بتخلص بسرعة.. تطبيقات تستنزف طاقة بطارية هاتف أندرويد





وتعد من أفضل الطرق للحفاظ على الكابلات المستخدمة في شحن الهواتف الذكية، هي استخدامها بالطريقة الصحيحة، والعناية المناسبة بهم، سواء كنت تستخدم كابل Lightning مع لهاتف آيفون أو كبل USB-C لهاتف أندرويد يمكنك حماية الطبقة الخارجية للشاحن السلكي من الكسر والتلف والحفاظ على أجزائه الداخلية من التمزق.





ولتجنب الضرر بمرور الوقت عند استخدام كابل الشحن السلكي، تجنب لف كابل الـ USB، باحكام شديد حيث يؤدي ذلك هو السبب الرئيسي في تلف طبقة الحماية البلاستيكية الخارجية لسلك الشاحن.





ويمكنك حماية النقطة التي يصل عندها الكبل إلى القابس البلاستيكي أو المعدني، والتي تكون مصنوعة عادة من مادة مرنة مثل المطاط للسماح للكابل بالثني، بطريقة ذكية وغير مكلفة، حيث يمكنك صنع واقي لسلك الشاحن بأداة بسيطة موجودة بمنزلك، لن تكلفك أكثر من 1 جنيه واحد فقط، قم بلف الخيوط حول طرفي سلك الشاحن بطريقة سهلة كما موضح بالفيديو التالي، للحفاظ على الشاحن من التلف.



