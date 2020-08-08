فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021.





وأشار رئيس الجامعة، إلى بدء التقديم للدراسات العليا بكلية العلوم اعتبارا من أول سبتمبر ولمدة 3 أسابيع وتبدأ بكلية الطب خلال شهري أبريل وأكتوبر وبكلية الهندسة اعتبارا من ١ حتى ٣١ أكتوبر، لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.





وأوضح غرباوى، أن القيد الأول بكلية الطب البيطري يبدأ من ١ إلى ٣٠ سبتمبر" دبلوم – ماجستير – دكتوراة" والقيد الثاني من ١ إلى ٣١ مارس 2021 ماجستير- دكتوراة، وكلية التربية بقنا من ١٦ سبتمبر إلى ١٥ أكتوبر وكلية الآداب" دبلوم – تمهيدي ماجستير – دكتوراة" من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر و تمهيدي دكتوراه من 1 مارس 2021 إلى 31 مارس 2021.





وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التقديم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية" دبلوم – ماجستير – دكتوراه" يبدأ اعتبارا من 15 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، ويبدأ القيد لفصل الخريف بكلية التربية النوعية اعتبارًا من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر ولفصل الربيع من 15 ديسمبر 2020 إلى 14 يناير 2021.





وأشار عكاوى، إلى أن القيد الأول بكلية الزراعة يبدأ من ١ أغسطس إلى 15 أغسطس والقيد الثاني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر. ويبدأ القيد لفصل الخريف بكلية التجارة من 15 سبتمبر إلى 30 سبتمبر "دبلوم – ماجستير – دكتوراة – ماجستير مهني" ولفصل الربيع من ١ فبراير 2021 إلى 20 فبراير 2021.





وأضاف، بأن التقديم لـ "الدبلوم – تمهيدي ماجستير" بكلية الآثار من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر والتقديم للماجستير والدكتوراه طوال العام، فيما يبدأ بكلية التربية بالغردقة التقديم للدراسات العليا من 20 سبتمبر إلى 31 أكتوبر ويتم التقديم بكلية الحقوق الفترة الأولى من 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر والفترة الثانية من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.





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